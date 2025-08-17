Kağıthane’deki Kuyumcuya Saldırıldı, Gözaltı

KAĞITHANE’DE SILAHLARLA SALDIRILAR

Kağıthane’de bir kuyumcuya düzenlenen iki silahlı saldırı olayları üzerine gözaltına alınan iki çocuk şüpheliye “ev hapsi” kararı verildi. Nurtepe Mahallesi’ndeki kuyumcuyu hedef alan saldırılardan ilki, 15 Temmuz’da kasklı bir kişi tarafından gerçekleştirildi. İkinci saldırı ise 16 Temmuz’da yine aynı iş yerinde yaşandı; bu olayda B.K. isimli bir kadın yaralandı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Silahlı saldırılarla ilgili incelemelere hız veren polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını analiz etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıları gerçekleştiren çocuk şüphelilerin M.K. (14) ve A.D.’nin (14) kimlikleri belirlendi ve gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde, üç hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ VE GEÇMİŞ OLAYLAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliye sevk edildi ve hakimlik tarafından “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı aldı. Ek olarak, kuyumcuya düzenlenen iki silahlı saldırı anları güvenlik kameralarıyla kaydedildi. İş yerine daha önce üç kez silahlı saldırıda bulunulduğu, bu saldırılarla ilgili olarak ise sekiz zanlının tutuklandığı öğrenildi.