Kağıthane’deki Yangın Sonrası Cenaze Götürüldü

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, bir motosiklet tamirhanesinde yaşanan patlama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyrantepe Oto Sanayi’deki motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı esnada beklenmedik bir patlama yaşandı ve bu patlama sonrasında meydana gelen yoğun duman nedeniyle dört kişi içeride mahsur kaldı.

Hayatını Kaybeden ve Yaralananlar

Patlama sırasında motosiklet tamirhanesine ait depoda bulunan Oğuzhan Gündoğdu yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan başkaları da oldu; Mustafa G. (56), Cemal Ö. ve Ümit Ç. hastaneye kaldırılmak üzere götürüldü. Olay sonrası çevrede toplanan vatandaşlar, durumu büyük bir üzüntüyle karşıladı. Bir kısım vatandaş ise yangını camlardan ve balkonlardan izleme fırsatı buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı dükkanda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Cenazenin Adli Tıp Kurumu’na Nakli

Yangında hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu’nun cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayın tanıklarından birisi olan Ömer Tüfekçi, “Yangın motor tamirhanesinde kaynak yaparken çıktı. Vefat eden kişinin babası sonradan geldi. İçeride başkaları da vardı, diğerleri hastaneye götürüldü. Vefat eden kişinin yardım istediğini duydum fakat kurtaramadılar. Gelen arkadaş onu alamadığını söyledi” şeklinde ifade etti.

Yangın Sonrası Tehditli Durum

Hayatını kaybeden gencin closet’si olan ve aynı zamanda eski çalışanı Ahmet Koç, “Ben de buranın eski çalışanıyım. İş yerime giderken burada yangın olduğunu söylediler, geldim ve arkadaşın vefat ettiğini öğrendim. Yangın kaynak yapılırken meydana gelmiş. Diğerleri çıkmayı başarmış ama Oğuzhan depo bölümünde kalmış ve hayatını kaybetmiş. Kendisi ustalardan biriydi” sözlerini kullandı. Yangının meydana gelişi ve sonuçları üzerine bazı tanıklar ile olayın detayları ifade edilirken, durumu değerlendiren yetkililer, olaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.