Kağıthane Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Kağıthane’de elektrik kesintileri ile ilgili son bilgiler BEDAŞ tarafından paylaşılıyor. 3 Eylül tarihi itibariyle İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti süreleri ve detayları şu şekildedir:

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRESİ

3 Eylül 2025 tarihinde, Kağıthane Merkez-Yeşilce Mahallesi’nin bazı bölgelerinde saat 09:00 ile 16:00 arasında “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” çalışması yapılacağı bildiriliyor. Bu süre zarfında Barbaros, Fizan, Kemaliye ve Rüya sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün içerisinde, 09:30 ile 17:00 saatleri arasında Merkez-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ise “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi olacak ve Behzat Budak, Gözde sokakları etkilenecek.

BİR SONRAKİ GÜN YAPILACAK KESİNTİLER

4 Eylül 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında Merkez-Gürsel Mahallesi’nde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu çerçevede; 28 Nisan, Akgüllü, Alaybey, Ayşin ve diğer birçok sokakta aynı durum söz konusu olacak. Ayrıca aynı gün 09:30 ile 17:00 saatleri arasında Merkez-Şirintepe Mahallesi’nde de “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” gerçekleştirilecek. Ahenk, Akşen, Aydan ve Ayçiçeği gibi bölgeler etkileniyor.

İstanbul’daki elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgiler takip edilebilir. Kesintilerin, iş sağlığı ve güvenliğinin gözetilerek yapılacağı belirtiliyor.