Kağıthane Metrobüs Yangını, Seferler Aksadı

KAĞITHANE’DE METROBÜS MOTORUNDA YANGIN

İstanbul’un Kağıthane bölgesinde, Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yangın sonrası metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.

YANGININ SEBEPLERİ VE MÜDAHALE

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında meydana geldi. Henüz kesinleşmeyen bir nedenden kaynaklanan yangını fark eden metrobüs şoförü, araç içindeki yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ederek yangına müdahale etti. Durakta bulunan güvenlik görevlisi, yangın tüpüyle yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

SEFERLERİN NORMALLEŞMESİ

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı. Yangının söndürülmesinin ardından, motor kısmı hasar gören metrobüs duraktan çekildi ve seferler hızla normale döndü.