Kağıthane Su Kesintisi Açıklandı

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Kağıthane’de su kesintisine dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Sürecin sona ermesi ve suların ne zaman geri geleceği ise merak konusu oldu.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA NEDENİ

İSKİ, 2 Eylül tarihli su kesintisinden etkilenen mahalleyi açıkladı. Gürsel Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacak. Bunun sebebi ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattı arızası” olarak belirlendi.

SU KESİNTİSİ TARİHİ VE SÜRESİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi 02.09.2025 saat 13:39:52 olarak bildirildi. Kesintinin tahmini bitiş tarihi ise 02.09.2025 saat 17:30 olarak belirlendi. Kesintiden etkilenen vatandaşların daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilecekleri duyuruldu.