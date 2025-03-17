Kağıthane Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

SU KESİNTİSİNİN DETAYLARI

Kağıthane’de su kesintisine dair bilgiler paylaşıldı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar yapılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 17 Mart günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Suların ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte İSKİ’nin 17 Mart İstanbul su kesintisi saatlerine dair bilgiler.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Nedeni

Kesintiden etkilenen mahalle; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi olarak belirtildi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana arızası” şeklindedir. Kesinti, 17.03.2025 tarihinde 10:34:02’de başlayacak ve tahmini bitiş tarihi 17.03.2025 18:00 olarak planlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin İletişim

Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını arayarak detaylı bilgiye ulaşmaları mümkün.