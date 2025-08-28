Kağıthane’ye 50 Bin Ağaç Kazandırıldı

KENTİMİZİ YEŞERTEN ADIMLAR

Kağıthane Belediyesi, ilçesine kazandırdığı 50 bin ağaç ve 1 milyon metrekare yeşil alan ile dikkat çekiyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kağıthane bırakma amacıyla, doğanın korunması ve yeşilin her tonunun çoğalması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” diyor. Öztekin, bu uğurda attıkları adımların yalnızca sayısal bir değer taşımadığını, aynı zamanda ilçe için büyük bir nefes kaynağı oluşturduğunu belirtiyor.

AĞAÇ DİKME PROJESİ İLE GELECEĞE YATIRIM

Belediyenin gerçekleştirdiği açıklamada “Her Yeni Doğan Bebek İçin Bir Ağaç” projesinin kapsamında şu ana kadar 3 bin bebek için fidan dikildiği aktarıldı. 1 Nisan 2019’dan itibaren hayata geçirilen bu uygulama ile Kağıthane’de doğan her bebek adına bir ağaç dikiliyor. Ailelerin yaşadığı sokak ve caddelere dikilen ağaçların yanına, bebeklerin isimlerinin yazılı olduğu özel levhalar asılarak, anlamlı bir hatıra oluşturuluyor. Bu proje sayesinde çocuklar, aynı yaştaki ağaçlarla büyümenin ayrıcalığını tadıyor.

Proje çerçevesinde tercih edilen ağaç türleri arasında; ıhlamur, süs armudu, hatmi, süs kirazı, zakkum, süs eriği ve manolya gibi görsel güzelliğe sahip olanlar yer alıyor. Ayrıca, parklar, bahçeler, yeni nesil mikro ormanlar ve Millet Bahçesi projeleri ile Kağıthane’deki halk için kaçınılmaz dinlenme ve nefes alma noktaları oluşturuluyor. Belediye, bu çevresel yatırımlarla sürdürülebilir ve doğa dostu bir kentleşme modelini benimsiyor.