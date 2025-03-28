Kağızman’da 3 Yıl Cezalı Kişi Yakalandı

YAKALANMA DURUMU

Kağızman’da, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, “Vergi Kanununa Muhalefet” suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi Kağızman ilçesinde gözaltına alındı.

İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına getirildi ve burada gerekli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.