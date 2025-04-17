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Kağızman’da Arı Kovanı Hırsızları Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYININ AYDINLATILMASI

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Tomruktaş köyünde bir arı kovanı hırsızlığı olayı yaşandı. Kars İl Jandarma Komutanlığı, bu durumu aydınlatmak amacıyla hemen bir çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirdi ve olayın şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi, Kağızman’da yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN ARI KOVANLARI

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte toplamda 49 adet arı kovanı elde edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, bu hırsızlık olayının Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde gerçekleşen benzer bir hırsızlık olayı ile bağlantılı olduğu anlaşıldı. Jandarma, ele geçirilen arı kovanlarını, mağdur vatandaşlara geri teslim etti.

ADLİ SÜREÇ

Arı kovanı hırsızlığını gerçekleştiren 2 şüpheli, adli makamların talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

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