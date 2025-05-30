Kağızman’da Cenaze Kazası Meydana Geldi

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kağızman’da cenaze konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kağızman’dan Paslı köyüne doğru devam eden cenaze konvoyunda kaza yaşandı. Konvoydaki araçlardan birinin aniden yavaşlamasıyla arkadaki araçların çarpışması sonucu bu zincirleme kaza oluştu. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ YAPILDI

Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıyı kontrol amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, kısa bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.