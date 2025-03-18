Kağızman’da Öğrenci Pansiyonunda Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI KARS’TA YAŞANDI

Kars’ın Kağızman ilçesinde, okullar bölgesindeki Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO), Kağızman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kağızman Aras Anadolu öğrencilerinin ortak kullandığı yatılı pansiyonda yangın çıktı. Yangın, nöbetçi öğretmenler tarafından erken saatlerde fark edildi.

TÜM ÖĞRENCİLER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Pansiyonun çatısında başlayan yangını, nöbetçi öğretmenlerin zamanında dikkat etmesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Üç okulun yaklaşık 200 öğrencisi, okul idaresi ve öğretmenlerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede güvenli bir şekilde tahliye edildi.

YANGININ NEDENİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede durum kontrol altına aldı. Yangının kalorifer bacasının tıkanması nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Gece saatlerinde yangının çıkmamış olması ise adeta bir facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.