Kağızman’da Siber Farkındalık Eğitimi Verildi

EĞİTİM PROGRAMI VE KAPSAMI

Kağızman’da jandarma ekipleri, yerel halk için siber farkındalık eğitimi düzenliyor. Kars’ın Kağızman ilçesindeki Akdam köyünde gerçekleşen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı 84 vatandaşı bilgilendiriyor. Eğitim, “Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı” konularını kapsıyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların şüpheli bir durumla karşılaştıklarında kendileriyle hemen irtibata geçmelerini de talep ediyor.

EĞİTİMLERİN DEVAMI

Kars İl Jandarma Komutanlığı, bu tür eğitimlerin sürekli olarak devam edeceğini bildiriyor. Konuyla ilgili Kars Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir” ifadesine yer verildi. Bu tür programlar, vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefliyor.