Kağızman’da Traktör Motosikletle Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEBİ

Kars’ın Kağızman ilçesi Günendi köyü girişinde bir kazaya neden olan traktör ile motosiklet çarpıştı. Bu feci olayda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İki araçtan biri, Günendi köyünden Kağızman yönüne seyir halindeki traktördü. Diğer araç ise Kağızman Akçay köyü yönünde ilerleyen motosikletti.

Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından görüldü ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansa alarak Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M.Ç., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.