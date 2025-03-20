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Kağızman’da Yeni Hükümet Binası Açıldı

YENİ HÜKÜMET BİNASI HİZMETE GİRDİ

Kars’ın Kağızman ilçesinde tamamlanan yeni hükümet binası, vatandaşların hizmetine sunuldu. 65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı ve AK Parti’nin 24, 26, 27. Dönem Kars milletvekili Ahmet Aslan’ın söz verdiği ve yapımını başlattığı bu bina, şimdi ilçe halkına hizmet vermeye başladı. Osmanlı mimarisi ile tasarlanan bina, ilçenin sembolü haline gelmiş durumda. İçerisinde birçok kurumun yer aldığı yeni kaymakamlık binası, modern yapısı ve estetik tasarımıyla ilçe sakinleri tarafından beğeniliyor.

HALKTAN TEŞEKKÜR

İlçe sakinleri, “Sayın Bakanımız Ahmet Arslan bizlere söz vermişti sağ olsun bugün yeni hükümet konağımız hizmete girdi. Bütün kurumlarının aynı binada olması bizim için çok rahat ve kolay oldu” diyerek memnuniyetlerini ifade ediyor. Üç katlı yapısıyla dikkat çeken yeni hükümet konağı, Kağızman kaymakamlığı, ilçe nüfus müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe tapu müdürlüğü ve sosyal yardımlaşma vakfı gibi önemli kurumları bünyesinde barındırıyor.

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