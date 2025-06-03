Kahire’de Mısır ve Çin Anlaşması

ANLAŞMA DETAYLARI VE KAPSAMI

Mısır’ın Yeni Kent Toplulukları Kurumu ile bir Çin-Mısır ortak girişimi arasında, Mısır’ın Yeni İdari Başkenti’ndeki Merkezi İş Bölgesi’nin işletim ve bakımına yönelik kapsamlı bir anlaşma imzalanmış durumda. Bu anlaşmaya göre, Merkezi İş Bölgesi projesinin işletilmesiyle görevli Horizon Operasyon Yönetimi (Mısır) Limited Şirketi başlangıçta emlak ve belediye yönetimine odaklanacak.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE VURGULAR

Mısır kabinesi tarafından yapılan açıklamada, Mısır İskan Bakanı Şerif el-Şerbini, imza töreni öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde, önemli tesislerin bakımı ve yönetimini kapsayan bu anlaşmanın, Merkezi İş Bölgesi’nde ikamet edenler, turistler ve işletmelere entegre kentsel hizmetler sunacağını belirtti. Şerbini, bu adımın, Mısır’ın kamu tesisleri yönetiminde geleneksel yaklaşımlardan, kalite ve sürdürülebilirlik temelli performansa dayanan bir yönetim anlayışına geçiş anlamına geldiğinin altını çizdi.

İMZA TÖRENİNE KATILANLAR

Pazar günü düzenlenen imza törenine, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Dong Jianguo ve Merkezi İş Bölgesi’nin inşasında öncülük eden Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi temsilcileri katıldı. Başkent Kahire’nin yaklaşık 50 kilometre doğusunda, çöl ortasında yer alan Merkezi İş Bölgesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki Çin-Mısır ortak projelerinin kilit unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Proje, Afrika’nın en uzun binası olan 385,8 metre yüksekliğindeki ünlü kule de dahil olmak üzere 20 ticari ve konut amaçlı gökdelen ile belediye altyapısına yönelik destekleyici yapıları içeriyor.