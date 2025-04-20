Kahire’de Paskalya Ayini Gerçekleşti

PASKALYA BAYRAMI AYİNLERİ

Kahire’deki tarihi Saint Simon Manastırı ile Orta Doğu’nun en eski kiliselerinden biri olan Kıpti Katedrali’nde, Paskalya Bayramı dolayısıyla anlam dolu ayinler düzenlendi. Kahire’nin güneydoğusundaki el-Mukattam Dağı eteklerinde yer alan Saint Simon (el-Enba Samaan) Manastırı, Hristiyanların en önemli dini bayramı olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dağın içine oyulmuş mimarisiyle kendine hayran bırakan manastır, Hristiyanların Hazreti İsa’nın yeniden dirilişini kutlamak için toplandığı bir yer oldu. Katılımcılar, bu özel günde ilahilerle ibadet etti. Saint Simon Manastırı, tamamen kayadan oyularak inşa edilmesi nedeniyle dünya çapında ilgi görüyor ve Mısır’ın en etkileyici Kıpti mimari yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Kahire’de bulunan Abbasiye Kıpti Katedrali’nde ise Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros’un başkanlığında büyük bir Paskalya ayini yapıldı. Orta Doğu’nun en büyük ikinci katedrali olma özelliği taşıyan bu yapı, bölgedeki en eski kiliselerden biri olarak da biliniyor. Dünyadaki Kıpti Ortodoks Hristiyanlar için manevi bir merkez niteliği taşıyan katedral, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan önemli bir ibadet noktası olarak öne çıkıyor.

PASKALYA BAYRAMI TEBRİK ATLAR

Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamalara göre, Mısır’daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyip, Papa II. Tavadros ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile Paskalya Bayramı’nı kutladı. Şeyh Tayyip, Papa II. Tavadros’a ve Kıpti Kilisesi’nin tüm mensuplarına en iyi dileklerini iletti. Ayrica, bayramların Mısır halkı arasında daha güçlü bir birlik ve kardeşlik ortamı oluşturmasını dileyerek, ülkenin ulusal dokusunun sağlamlığını yansıtacağını ifade etti.