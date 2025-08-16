Kahire’de Türk Düğünü Etkinliği Düzenlenecek

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YER

Mısır’ın başkenti Kahire’deki tarihi Abdin Sarayı’nda Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği öncülüğünde bir “Türk Düğünü Sergisi ve Gösterisi” gerçekleştirilecek. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla Mısır Kızılayına bağışlanacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan koleksiyonda Anadolu’nun farklı bölgelerine ait geleneksel gelinlikler mankenler aracılığıyla sergilenecek. Bunun yanı sıra Türk düğün gelenekleri de sahneye taşınacak.

HAZIRLIKLAR VE ÖNEMİ

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, hazırlıkların Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının onayıyla başladığını ifade etti. “Sergide Anadolu’nun her köşesinden farklı özellikler taşıyan geleneksel gelinlikler sergilenecek, aynı zamanda düğün geleneklerimiz de gösterilecek” diyen Büyükelçi Şen, etkinliğin Mısır tarihindeki önemli yerlerden biri olan Abdin Sarayı’nın büyük salonunda gerçekleşeceğini belirtti. Mısır tarafından Dışişleri Bakanı’nın eşi Necla Abdusselam etkinliğe himaye ederken, Türk tarafından ise Büyükelçi Şen’in eşi Ayşen Balçık Şen hazırlıklara öncülük edecek.

KATILIM VE GELİRDAĞILIMI

Katılımın biletli olacağı etkinlikte elde edilen gelir Gazze’ye aktarılacak. Mısır’da bulunan Türk yatırımcılar da bu etkinliğe destek verecek. 19 Kasım’da yapılacak olan bu kültürel etkinliğin, Türkiye ile Mısır arasındaki bin yılı aşkın ortak tarihe ve geleneklere vurgu yaparak iki ülke halkları arasındaki yakınlığı artırması amaçlanıyor. Geçen Mayıs ayında “Düğünümüz Var” temasıyla Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinlikte Mısırlı katılımcılardan yoğun ilgi görüldü ve bu nedenle Abdin Sarayı’nda daha geniş bir organizasyon planlaması yapıldı.