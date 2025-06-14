Kahire Havalimanı’nda İnsanlar Bekletiliyor

DÜNYA’DAN GAZZE’YE AKIN

Gazze’ye yönelik ablukayı karadan delmek amacıyla başlatılan Küresel Gazze Yürüyüşü için binlerce kişi Kahire Havalimanı’na akın ediyor. Mısır askeri ise geçişlere izin vermiyor. O anları aktaran Kocaelili Gazeteci Furkan Çalışkan, “Bir terörist gibi bizi ülkeden deport ettiler” dedi. Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılmak üzere farklı ülkelerden gelenler, Mısır güvenlik güçlerinin acımasız uygulamalarına maruz kaldı. 12 Haziran gecesi Kahire’ye inen birçok yolcu, pasaport kontrol noktalarında hiçbir sebep göstermeden saatlerce bekletildi. Vizeleri onaylanan kişiler, Mısır makamları tarafından tekrar kontrol edilerek sabaha kadar oyalandı. Saat 05.00’ten sonra yaklaşık 150 kişi, 200 metrekarelik bir alanda askerler tarafından çember içine alındı. Yolcular, sabah saat 08.00 civarında gelen otobüslerle zorla havaalanından çıkarıldı. Barışçıl katılımcılar, askerler tarafından fiziki güç kullanılarak otobüslere bindirildi. Mısır hükümeti, yalnızca Türk vatandaşlarını değil, Kolombiya, Almanya, Hollanda gibi çeşitli ülkelerden gelen katılımcıları da herhangi bir ayrım yapmaksızın İstanbul’a gönderdi.

KİŞİSEL ANILAR VE MÜCADELE

İstanbul Havalimanı’na inilir inmez Türkiye Dışişleri Bakanlığı devreye girerek uçakta bulunan tüm yabancı uyrukluların biletlerini temin ederek ülkelerine geri döndü. Gıda ve su desteği sağlandı. Olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eden gazeteci Furkan Çalışkan, Mısır yönetiminin tutumunu, barışçıl bir protestoya karşı uygulanan “terörist muamelesi” olarak değerlendirdi. Çalışkan, “72 milletten insanların barışçıl çabaları engellendi ama bu yürüyüş Gazze için bir umut oldu. Yorulmadan sefere devam edeceğiz” dedi. Yola çıkış sürecini paylaşan Çalışkan, “Madleen” gemisini takip ettikten sonra Gazze’nin sivil bir inisiyatifle destekleneceği konusunda bilgilendiğini belirtti. Serbranda yürüyüşe katılmak üzere Mısır’a bilet alarak katılımcılarla tanıştığını ve konuya büyük umutlar beslediğini ifade etti.

Havalimanında yaşadığı deneyimleri aktaran Çalışkan, “Benim başıma ne geldi? İlk pasaport kontrolünden sonra pasaportuma el konuldu. Hiçbir açıklama yapılmadan beklememi istediler. Nedenini sorduğumda cevap verilmedi. Hiçbir şey söylenmeden bir saat, bir buçuk saat beklettiler. Mısır’daki şiddet olaylarına karışmayacağımızı taahhüt eden imzalı belgelerimiz olmasına rağmen, darbeci Sisi yönetimi buna bile tahammül göstermedi” dedi. Çalışkan, “Pasaportlarımız 1.5 saatlik beklemenin ardından verildikten sonra yine ayrı kontrollere sokulduk. Saat 02.00’de vardık, saat 04.30 oldu” diye ekledi. “Bize hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Saat 05.00’ten sonra, yaklaşık 150 kişi 200 metrekare bir alanda hapsettiler ve etrafımıza asker yerleştirdiler. Tuvalete gitmeye bile izin verilmedi. Bekletildikten sonra sabah 08.00’de otobüs geldi ve zorla otobüse bindirildik” ifadelerini kullandı.

Mısır hükümetinin birçok milletten katılımcıyı İstanbul’a göndermesini değerlendiren Çalışkan, “Mısır hükümeti, Kolombiya veya Almanya’dan gelen yolcuları kendi ülkelerine göndermek yerine hepsini İstanbul’a yolladı. Türkiye Cumhuriyeti devleti, uçaktaki tüm yabancı uyruklular için biletlerini temin etti ve onlara yiyecek ve su verdi. Mısır’dan sonra Türkiye’de gördükleri muamele, oradaki insanlar için oldukça memnuniyet vericiydi.” dedi. Çalışkan, “Dünyanın her yerinden insanların büyük özveriyle Gazze’yi sahiplenmesi beni umutlandırdı” sözleriyle, Müslümanların yaşadığı zor durumlara dikkat çekerek, Gazze’ye gitme planlarını açıkladı. Ayrıntılı bir kalkış planı oluşturmuş ve Gaza’ya önemli bir bağ kurmak için hazırlıklar yapmıştı. Ancak, gerçekleşen deport işlemleri nedeniyle bu hayali yarıda kaldı. “İnşallah bu küresel çapta ses getirecek eylemin soydaşlarımıza, Gazze’ye bir faydası olur diye ümit ediyorum. Yorulmadan sefere devam etmek niyetindeyim” diyerek sözlerini tamamladı.