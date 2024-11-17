Kahkahalar İçinde Görüntüleme Skandalı!

DÜZENLENEN YARGILAMA SÜRECİ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu bulunan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanma süreci devam ediyor. Tutuklu sanıklardan biri olan ağabey Enes Güran’ın cezaevinde ailesiyle yaptığı görüntülü görüşmelerin kayıtlarına ulaşıldı. Bu skandal görüntülerde aile üyeleri kahkahalarla sohbet ederken, Enes Güran’ın davada itirafçı konumundaki Nevzat Bahtiyar için “Onu cezaevinde hallederler” ifadesini kullanması dikkat çekti.

AİLENİN TEPKİSİ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olan ağabey Enes Güran’ın cezaevinden aile bireyleriyle gerçekleştirdiği görüntülü görüşmenin kayıtları büyük bir tepki topladı. Görüntülerde aile üyelerinin, Narin’in yaşadığı trajediyle ilgili gülmekte olmaları izleyenlerin dikkatini çekti. A Haber’in haberine göre Enes Güran’ın “Allah’ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık.” şeklindeki ifadeleri, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Narin Güran’ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran ise “En azından sizin çıkacağınız kesin.” yanıtını verdi.

İDDİALAR VE İŞKENCE SUÇLAMALARI

Öte yandan, Enes Güran, Narin Güran cinayeti davasında cezaevinde işkence gördüğünü iddia etti. “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ifadeleri işkenceden dolayı kabul etmiyorum. Kendimde değildim.” sözleriyle, yaşadığı durumu anlattı. Bu açıklamalar, cezaevindeki koşullar ve işkenceye dair endişeleri tekrar gündeme getirdi.