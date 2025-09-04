Kahraman Demirkıran Ağaç Altında Kaldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, ağaç kesimi yapan Kahraman Demirkıran (25) kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Hamidiye köyünde gerçekleşti. Kahraman Demirkıran, motorla kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Demirkıran, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Kahraman Demirkıran’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderiliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, bu talihsiz olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor.