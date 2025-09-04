Haberler

Kahraman Demirkıran Ağaç Altında Kaldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, ağaç kesimi yapan Kahraman Demirkıran (25) kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Hamidiye köyünde gerçekleşti. Kahraman Demirkıran, motorla kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Demirkıran, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Kahraman Demirkıran’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderiliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, bu talihsiz olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 34 Gözaltı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, mücadelelerin süreceğini duyurdu.
Haberler

Zeytinalanı Mevkiinde Trafik Kazası Oldu

Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaza yaptı. İki kişi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.