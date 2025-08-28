Kahraman İhsan Ataseven, Uğurlandı

İHSAN ATASEVEN’İN VEFATI VE CENAZE TÖRENİ

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İhsan Ataseven (59), Türkiye Gazetesi Abone Hizmetleri’nde Sakarya Büro Müdürü olarak görev yapıyordu. Uzun yıllar İhlas Mağazacılık bünyesinde de çalışan Ataseven’in ani vefatı, sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Ataseven, Sakarya’da tanınan ve sevilen bir isimdi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN

Ataseven’in cenazesi, Kaynarca ilçesindeki Ziahmetler Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen törenle toprağa verildi. Törenin ardından, cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı tarafından kıldırıldı. Cenaze törenine, Ataseven’in ailesi, yakınları ve birçok tanıdığı katılarak son görevlerini yerine getirdiler.