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Kahraman Mehmetçik, Zorlu Görevleri Aksatmıyor

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Mehmetçik, azim ve kararlılıkla görevini sürdürüyor. Yurdunu ve vatandaşlarını her türlü tehlikeye karşı koruyan Mehmetçik, kar ve kış demeden ulaşılması zor olan tepelerde de görev yapıyor. Deprem, sel ve çeşitli zorluklarda milletinin yanında olan Mehmetçik, doğal afetlerde de en ön safta mücadele ediyor.

ZORLU KOŞULLARDA GÖREV

Vatan savunmasında zorlu koşullara göğüs geren Mehmetçik, karlı dağlarda yükleriyle birlikte gözünü dahi kırpmıyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karada yaptığı faaliyetlere ait bir görüntü paylaştı.

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Kısa sürede dikkat çeken ve takdir toplayan bu kareye, “Güçlü ve korkusuz” ifadeleri not düşüldü. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o fotoğraf karesi…

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