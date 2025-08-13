Kahraman Murat Denizli, Buzdolabını Getirmediler

TEKNİK SERVİSE ŞİKAYET

Adana’da buzdolabını tamir amacıyla internetten bulduğu bir teknik servise gönderen Kahraman Murat Denizli, 1,5 aydır dolabını geri alamadığını öne sürdü. Her aradığında oyalandığını dile getiren Denizli, konuyu karakola taşıyarak teknik servis hakkında şikayette bulundu. Tekni servis ise olayın mahkemeye taşındığını belirterek herhangi bir açıklama yapmadı.

TEKNİK SERVİSE GÖNDERİLEN BUZDOLABI

Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nde ikamet eden Kahraman Murat Denizli, 4 Temmuz’da buzdolabının arızalanması üzerine internet aracılığıyla bir teknik servisle iletişime geçti. Teknik servis elemanları, dolabın motorunun arızalı olduğunu söyleyerek tamir için 5 bin lira talep etti. Denizli, dolabını teknik servise gönderdi. Ancak, birkaç gün sonra dolap geri geldiğinde arızanın devam ettiğini fark eden Denizli, tekrar teknik servisle irtibata geçti.

MAĞDURİYETİ ARTAN GÜNLER

Denizli’nin iddiasına göre, dolabı almak için gelen kişiler, plakasız bir hafif ticari araçla ve teknik servis kıyafetsiz geldiler. Bu anları cep telefonuyla kaydeden Denizli, aniden teknik servisi aradığında sürekli oyalandığını belirtti. Son görüşmede, “Sizin bir lira bakiyeniz kalmıştı, onu ödeyin buzdolabını getirelim” cevabını aldı. “Buzdolabını getirin, paranızı ödeyim yoksa şikayetçi olacağım” diyen Denizli, aldıkları cevapla birlikte durumu Sarıçam Polis Merkezi Amirliği’ne taşıyarak şikayette bulundu.

MAĞDUR VE İSTERİLERİ

Kahraman Murat Denizli yaşadığı durumu İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatırken, “1,5 aydır soğuk suya dahi hasret kaldık. İnternetten bulduğum bir teknik servise güvenerek dolabımı gönderdim ama sonuç hüsran oldu” dedi. Yine Denizli, “Gerçekten çok büyük bir rezillik var. Araştırma yaptım ve başka mağdurların olduğunu duydum. Bu durumun peşini bırakmayacağım. Herkese tavsiyem; güvendikleri yerlerde iş yaptırsınlar, internetten rastgele numaraları aramasınlar” şeklinde konuştu. Eşi Sena Denizli ise buzdolabı olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ve marketten aldıkları her ürünü sıcaklık nedeniyle kaybettiklerini aktardı. Öte yandan, teknik servis konunun yargıya taşındığını söyleyerek açıklama yapmaktan kaçındı.