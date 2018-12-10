Kahraman Tazeoğlu kaza geçirdi

Biga’dan Çanakkale’ye doğru ilerleyen yazar Kahraman Tazeoğlu’nun kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Biga’dan Çanakkale istikametine seyir halinde olan ve içinde yazar Kahraman Tazeoğlu’nun da bulunduğu Berkay Üçüncü idaresindeki 34 KN 7074 plakalı otomobil, Karabiga kavşağında Yunus Emre Üzülmez’in kullandığı 17 LL 245 plakalı araçla çarpıştı. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü ve Tazeoğlu yaralandı. Kitap fuarına konuk yazar olarak gelen Tazeoğlu, ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kahraman Tazeoğlu’nun durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavisinin yapıldığını ifade etti.

TRT