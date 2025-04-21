Kahramankazan Belediyespor Şampiyon Olup Yükseldi

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPTI

Kahramankazan Belediyespor, Ankara Süper Amatör Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig’e yükselmenin coşkusunu yaşadı. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, takım sezon boyunca elde ettiği galibiyetler ve gösterdiği mücadele ruhuyla bu başarıyı elde etti. Şampiyonluk kutlamaları, ligin son maçı olan Akyurt Belediyespor karşılaşması öncesinde başladı. Yerel sanatçıların müzikleriyle taraftarlar coşku dolu bir atmosfer yarattı. Stat çevresinde kurulan tezgahlar aracılığıyla taraftarlara ücretsiz ikramlar da sunuldu.

4-0’LUK GALİBİYET VE ŞAMPİYONLUK

Kahramankazan Belediyespor, sezonun son maçında taraftarlarına bol gollü bir karşılaşma sunarak 4-0’lık galibiyetle ligi tamamladı. Ev sahibi ekip, toplamda 24 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sezonu başarıyla bitirdi. Maç sona erdikten sonra taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla birlikte oyuncular, yöneticiler ve teknik ekiple kupa kaldırdı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN MESAJ

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Kahramankazan Belediyespor Başkanı Selim Çırpanoğlu, liyakat temelli hamlelerin ve kaliteli oyunculardan oluşan kadronun bu başarıyı getirdiğini dile getirerek, “Ankara Süper Amatör Ligi’nde çıktığımız maçlarda 24 galibiyet alarak Türkiye ve Ankara genelinde ses getiren sonuç elde ettik. Tarihimizde ilk defa BAL Ligi’ne şampiyon olarak çıktık. İnşallah gelecek sezondaki hedefimiz şampiyon olarak TFF 3. Lig’e çıkmak.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK KONVOYU

Maçın ardından kupanın verildiği törenden sonra çok sayıda otomobilin katılımıyla Kahramankazan sokaklarında zafer turu gerçekleşti. Bu etkinlik, kutlamaların coşkusunu artırarak takımın başarısını şehre duyurdu.