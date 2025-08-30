Haberler

Kahramankazan’da 30 Ağustos Etkinlikleri

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Kahramankazan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Milli Egemenlik Anıtı’nda yapılan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması gibi önemli anlar yaşanıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı etkinlikte okunuyor.

GÜNÜN ANMA KONUŞMALARI VE ŞİİRLER

Etkinlik boyunca günün anlamı ve önemi hakkında çeşitli konuşmalar yapılıyor. Öğrencilerin de katkı sağladığı programda, gençler duygusal şiirler okuyor. Törenden sonra Kaymakam Abdullah Selim Parlar, makamında tebrik kabul ediyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK PROGRAMLAR

Kahramankazan Belediyesi de etkinlikler çerçevesinde Millet Bahçesi’nde çocuklara yönelik programlar düzenliyor. Gün boyunca sürecek olan bu etkinlikler, çocukların eğlenmesi ve 30 Ağustos’un anlamını daha iyi kavraması için tasarlanmış.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

