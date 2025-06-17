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Kahramankazan’da Çarpışma, 5 Yaralı

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI SONUCUNDA YARALILAR VAR

Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Uğur P.’nin kullandığı 19 BH 702 plakalı araç, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde Osman A.’nın yönetimindeki 34 LN 7322 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayla ilgili ihbar gelmesi üzerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan sürücüler ve Damlanur A., Özlem Y. ile Tansu A. Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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