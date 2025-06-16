Haberler

Kahramankazan’da İki Araç Çarpıştı

ANKARA’DA TRAFİK KAZASI

Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 5 kişi yaralandı. Uğur P. yönetimindeki 19 BH 702 plakalı araç, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde Osman A.’nın kullandığı 34 LN 7322 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıların durumuna yardımcı olmak için 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücülerle birlikte Damlanur A., Özlem Y. ve Tansu A.’yı Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

ÖNEMLİ

Haberler

Chelsea, Los Angeles FC’yi Yendi

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'ndaki açılış maçında Los Angeles FC'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.
Haberler

2025 FIVB Milletler Ligi Heyecanı Başlıyor

2025 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli takımda yer alan Meliha Diken'in yaşı, evlilik durumu ve oynadığı takım hakkında bilgiler merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.