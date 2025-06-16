Kahramankazan’da İki Araç Çarpıştı

ANKARA’DA TRAFİK KAZASI

Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 5 kişi yaralandı. Uğur P. yönetimindeki 19 BH 702 plakalı araç, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde Osman A.’nın kullandığı 34 LN 7322 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıların durumuna yardımcı olmak için 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücülerle birlikte Damlanur A., Özlem Y. ve Tansu A.’yı Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne götürdü.