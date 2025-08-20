Haberler

Kahramankazan'da İş Kazası Meydana Geldi

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını kaybetti. Olay, inşaatı süren bir fabrikada, Keskinler Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Elde edilen bilgiye göre, fabrika inşaatında iskele direklerini yerleştiren 20 yaşındaki Muhammet Erdem, vinç halatının kopması neticesinde bir beton kolonunun altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. Sağlık ekipleri, Muhammet Erdem’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Genç işçinin cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılıyor. Ayrıca, bu talihsiz olaya ilişkin inceleme süreci başlatılıyor.

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

