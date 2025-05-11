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Kahramankazan’da Kaçak Kol Saatleri Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara’nın Kahramankazan İlçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu kapsamında yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, bir işyerinde oldukça fazla sayıda kaçak kol saati bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İŞYERİNE DÜZENLENEN OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla, Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliği yaparak, S.Ö. isimli kişinin Atatürk Mahallesi’ndeki işyerine arama düzenledi. Yapılan arama sonucu 669 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Kaçak saatlerin el konulmasının ardından, şüpheli şahsın yakalandığı olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.

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