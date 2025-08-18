Haberler

Kahramankazan’da Kamyonet Traktöre Çarptı

KAZA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kamyonetle traktör çarpıştı. Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde ağaç budama çalışmaları gerçekleştiren Kahramankazan Belediyesi ekibinin bulunduğu Gökhan Ş.’nin kullandığı 06 JPA 92 plakalı traktöre, Fatih A. yönetimindeki 66 ABG 988 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

OLAYIN SONUÇLARI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, traktör ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Olay sonrası hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada, sürücüler ve kamyonette bulunan Sırma A. yaralandı. Traktörde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFAKİ AÇILMASI

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yolun ilçe merkezine giden bölümü, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafiğe açıldı.

ÖNEMLİ

