Kahramankazan’da Yeni Cami Açıldı

YENİ CAMİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Metin Atlı Merkez Yeni Cami, belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ibadete açıldı. Açılışta Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, caminin cemaatinin bol olmasını dileyerek, topluluğun bir araya gelmesine vurgu yaptı.

BAĞIŞ YAPAN İŞ İNSANI AÇIKLAMA YAPTI

Caminin yapımına katkıda bulunan hayırsever iş insanı Ferhat Atlı, babaları adına bir hayır gerçekleştirdiklerini belirtti ve “Kent meydanının alt kısmında cami yapılması söz konusu olunca buraya talip olduk ve iç tefrişatının tamamını yaptık.” diyerek, caminin iç düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Açılışta İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve birçok vatandaş da yer aldı.