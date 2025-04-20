Kahramankazan Sempozyumu Düzenlendi

SempozyumUN DÜZENLENMESİ

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği, “Turasan Bey ve Kahramankazan’ın Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumu”nu düzenliyor. Bu etkinlik, Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, ilçenin tarihine damga vurmuş şahsiyetlerini gelecek nesillere aktarma ve onların mirasına sahip çıkma amacıyla gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyumda, tarihin karanlık köşelerinde unutulmuş şahsiyetler gün yüzüne çıkartılırken, ilçenin yakın tarihine etki eden isimler de tüm yönleriyle tanıtıldı.

AÇILIŞ VE KATILIM

Sempozyum, Kahramankazan Belediye Nikah ve Toplantı Salonu’nda açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe katılan 16 konuşmacı, 2 gün boyunca 4 oturumda 16 bildiriyi sundu. Açılışta, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katılımcılara plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Sempozyuma, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve derneğin başkan yardımcısı Cengiz Gevrek, Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kahramankazan’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri, özellikle Turasan Bey gibi ilçenin yetiştirdiği tarihi şahsiyetler bilimsel bir değerlendirmeye tabi tutuldu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğinde gerçekleştirilen projeye, Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi de paydaş olarak katıldı. Sempozyumun son gününde katılımcılar, ilk olarak Satıkadın’ın müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ardından, Turasan Şah’ın türbesi de ziyaret edilerek, burada öğrenciler tuval çalışması gerçekleştirdi.