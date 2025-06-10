Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy’u tutukladı

ŞEHİT ABDULLAH ÇAVUŞ MAHALLESİ’NDEKİ DEPREM DAVASI

Palmiye Sitesi’nde 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı ilk depremle ilgili davada, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, 26 Aralık 2024’te görülen ikinci duruşmada tutuklandı. Ersoy, 21 gün cezaevinde kaldıktan sonra, 17 Ocak’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin verdiği ‘kocama hali’ raporu nedeniyle tahliye oldu.

ÜST MAHKEME KARARI VE YAKALAMA TALİMATI

Ölenlerin yakınlarının yaptığı itiraz sonrasında, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy’un yargılandığı davanın SEGBİS görüntülerini ve sağlık raporunu inceledi. Mahkeme, Ersoy’un beyanları sırasında zaman ve mekan algısında bir sorun olmadığını, ancak raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmadığını vurgulayarak, 29 Ocak’ta Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı. Kolluk kuvvetleri, Ersoy’un adresine gitti fakat kendisine ulaşamadı. Geçen süre zarfında yakalanamayan Ersoy, dün avukatı aracılığıyla yargılandığı Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

DİLEKÇEDEKİ TALEPLER

Ersoy, Adalet Bakanlığı’nın 2 Ocak 2023 tarihli genelgesinin 8’inci maddesinde belirtilen hükümlere atıfta bulunarak, “Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden ceza işlemlerinin uygulaması mümkün değildir” dedi. Dilekçesinde, sağlık raporunun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmasına gerek olmadığına değinen Ersoy, cezaevi şartlarında hayatını idame ettiremeyecek durumda olan bir tutuklunun, bitmiş bir hükümlü gibi muamele görmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yakalama kararının adli kontrol tedbiriyle kaldırılmasını talep eden Ersoy, aksi durumda tedavi belgelerinin dosyaya eklenmesini istedi.

DAVADA YARGILANAN SANIKLAR

Palmiye Sitesi ile ilgili davada, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62), firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ve tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55), ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Davanın 4’üncü duruşması 12 Haziran’da Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.