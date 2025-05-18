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Kahramanmaraş 4 Büyüklüğünde Deprem Geçirdi

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Son dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan deprem olayları devam ediyor. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntıyla büyük yıkıma uğrayan bölgede bir deprem daha kaydedildi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde verilen bilgilere göre, 4 büyüklüğündeki deprem, 22.05’te merkez üssü Göksun ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının derinliği ise 7.01 kilometre olarak tespit edildi. Depremin etkisi çevre illerde de hissediliyor.

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