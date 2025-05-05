Kahramanmaraş’a Stadyum Sözleşmesi İmzalandı

KAHRAMANMARAŞ STADYUMU’NUN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Kahramanmaraş’a inşa edilecek olan “Kahramanmaraş Stadyumu”nun yapım sözleşmesi imzalanmış durumda. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilecek 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun protokolü, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara’da imzalanıyor.

STADYUMUN ÖZELLİKLERİ

Vali Ünlüer, stadyumun, yaşayan stat olarak dizayn edildiğini ve birçok spor dalı ile sosyal etkinliklerde Kahramanmaraş’a ve burada yaşayanlara hizmet edeceğini ifade ediyor. Stadın içerisinde yer alacak olan tesislerle ilgili bilgi veren Ünlüer, “İçerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, protokol fuayesi ve dinlenme salonları, basın fuayesi, çalışma salonları, basın toplantı odası, canlı yayın odası ve teknik hacimler, 10 loca, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, teknik hacimler, iş yerleri ile mescitler yer alacak. Kahramanmaraş’a değer katacak bu önemli yatırımın, şehrimize ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz,” şeklinde konuşuyor.

İMZA TÖRENİNE KATILIM OLDU

İmza törenine, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katılım gösterdi.