Kahramanmaraş Bayram Namazı Saati 06.50’de

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kahramanmaraş ilinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan bayram namazının saatini merak ediyor. Namaz öncesinde erken vakitte hazır bulunabilmek için bu sorunun yanıtını arayanların sayısı oldukça fazla.

BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kahramanmaraş’ta bayram namazı saati 06.50 olarak belirlenmiştir. Bayram namazı, iki rekattan oluşmaktadır. İlk rekatta, niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke duası okunduktan sonra tekrar eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller salınır. Sonrasında tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çekerek açıkça “Fatiha suresi” ve ardından “Zammı sure” ya da onun yerine geçebilecek kadar Kur’an-ı Kerim okur. Bu sırada cemaat, imamı dinler. Rüku ve secde yapıldıktan sonra, ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, ardından açık şekilde “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” ya da onun yerine geçebilecek kadar Kur’an-ı Kerim okur. Cemaat, sessizce imamı dinler. İkinci rekatta da, iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılıp tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Daha sonra tekrar tekbir alınıp eller nazikçe yanlara bırakılır, son tekbir alındığında ise eller yalnızca yanlara salınmadan rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından, oturularak “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur, ardından sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Namazın akabinde müezzin, cemaatle birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirir ve ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.