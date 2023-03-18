Kahramanmaraş bir kez daha sallandı

Yıkıcı depremle ağır hasar alan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

Türkiye’yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 08.14’te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.