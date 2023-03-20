Kahramanmaraş bir kez daha sallandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ekinözü ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.57’de oldu. Deprem yerin 15.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Kandilli’den de Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu belirtilirken, derinliğin ise 9.3 kilometre olduğu aktarıldı.