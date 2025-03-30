Kahramanmaraş Deprem Şehitliğinde Buruk Bayram Ziyareti

BURUK BAYRAMLAŞMA ZİYARETLERİ

Kahramanmaraş’ı etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin yattığı mezarlıkta bayram ziyaretleri gerçekleştirilirken, ortamda derin bir hüzün hakim oluyor. İki yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 11 ilde 53 binden fazla insan hayatını kaybetti. Afetin merkezinde ise 12 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Depremde yaşamını yitirenlerin çoğu, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndaki ‘Deprem Şehitliği’ kısmına defnedildi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da mezarlıklarda yas dolu bir atmosfer var.

DUA VE ANMA GELENEĞİ

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, depremzede vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını kabirleri başında ziyaret edip dualar etti. Yörede etkili olan sağanak yağış, kabir ziyaretlerinde bulunanlar için duygusal bir atmosfer oluşturdu. Yakınlarının kabirlerinde dua eden vatandaşlar, kaybettikleri canların acısının hala taze olduğunu ifade etti. Mezarlıkta dualar edenlerden Halil İbrahim Ateştemur, “Bayram günü çocukların mezarına geldim, yapacak bir şey yok. Allah’ın takdiri ve bu günümüze çok şükür” dedi.

DUYGUSAL ANLAR ve PAYLAŞIMLAR

Yakın akrabalarının kabrini ziyaret eden Ahmet Ak, “Yakın akrabalarımız var. Ziyarete geldik, dua ettik. Yağmur yağınca daha da güzel oldu, sulamaya gerek kalmadı” şeklinde konuştu. Oğlunun kabrinde dua eden Menekşe Çakır, “Allah’ım kimsenin başına vermesin çok zor. İki yıl oldu, günlerimiz çok zor geçiyor. Hayatımız zindan oldu. Kalanlarımız için mücadele etmek zorundayız” diyerek acısını dile getiriyor. Eşi Halil Çakır da, “Allah’ım bir daha yaşatmasın, yapılacak bir şey yok, takdiri ilahi” diyerek duygularını paylaşarak karamsar bir tablo çiziyor.