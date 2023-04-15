Kahramanmaraş depremi Amerika’da anlatılacak

İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş depremini Amerika Birleşik Devletleri’nde anlatacak.

İletişim Başkanlığınca 16-21 Nisan 2023 tarihlerinde ABD’nin New York ve Washington şehirlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bir dizi panel ve görüşmeler gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda, aralarında parlamento üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ve alanında uzman akademisyenlerin bulunduğu heyet, ABD’deki temasları kapsamında Türkiye’nin, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşadığı deprem afetine yönelik kamu diplomasisi faaliyetinde bulunacak.

Afet diplomasisi, doğal afetlerde insani diplomasi, doğal afetlerin uluslararası ilişkilere etkileri ile Türkiye-ABD ilişkileri ve 1915 olaylarının tarihi gerçeklerinin gündeme getirileceği ziyaret programına, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar katılacak.

Heyette, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın da yer alacak.

Söz konusu program kapsamında ilk olarak 17 Nisan’da Washington National Press Club’da “Afet Diplomasisi: Dirençli Bir Dünya İçin Uluslararası Dayanışmayı Yeniden Kurgulamak” başlıklı bir panel düzenlenecek. 19 Nisan’da New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Doğal Afetlerde İnsani Diplomasinin Vazgeçilmezliği”, 20 Nisan’da da New York’ta bulunan Türkevi’nde iki oturum halinde “Doğal Afetlerin Uluslararası İlişkilere Etkileri” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Panellerde, doğal afetler ve insani kriz zamanlarında yardımlaşma, dayanışma ve insani diplomasinin önemine vurgu yapılacak.

Küresel sorunlara küresel ölçekte çözümler üretilmesini sağlayacak çalışmaların ve ortak aklın üretilmesi hususunda birlikte hareket edilmesini kolaylaştıracak mekanizmaların tartışılacağı panellerde, alanında uzman Türk ve yabancı isimler görüşlerini paylaşacak.

1915 olaylarının tarihi gerçekleri de gündeme getirilecek

Öte yandan, İletişim Başkanlığınca 21 Nisan’da New York’ta bulunan Türkevi’nde “Hakikat Çağrısı: 1915 Olaylarının Tarihi Gerçekleri” başlığıyla iki oturum halinde bir panel programı düzenlenecek.

“Tarihin Siyasi Sebeplerle Araçlaştırılması” ve “Ermeni İddialarının Yayılmasında Dezenformasyonun Rolü” konulu oturumlarda, tarihçiler, hukukçular, yazarlar, gazeteciler, güvenlik ve dış politikalar uzmanları, 1915 olaylarının tarihi gerçeklerini detaylı bir şekilde ele alacak. Panel ile Türkiye’nin en fazla kara propaganda ve dezenformasyona maruz bırakıldığı 1915 olayları hakkındaki Türkiye’nin tarihsel tezlerinin uluslararası hukuk ışığında uluslararası kamuoyuna anlatılması amaçlanıyor.

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek

Program kapsamında heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu gibi kurum ve kuruluşları ziyaret edecek. Amerikan Kongresi Türk Dostluk Grubu Üyeleri ile görüşecek heyet, ABD’de yerleşik Türk ve uluslararası basın mensupları, STK’lar, Türkiye ve Azerbaycan Diasporası ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerinin daha üst bir seviyeye taşınması, farklı alanlardaki işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, geliştirilecek ilişkilerin hem bölge hem de iki ülke açısından önemi de ele alınacak.

ABD Kongresinde ayrıca “Asrın Felaketi Sergisi” düzenlenecek.