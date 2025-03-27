Kahramanmaraş Depreminde 19 Ölümden 10 Belediye Personel Sorumlu

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREMDE YAŞANAN TRAJEDİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok nedeniyle meydana gelen 19 ölümle ilgili olarak tutuksuz yargılanan 3 sanığın davasında, 10 belediye personeli hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

BELEDİYE PERSONELİNİN İHMALİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, binanın inşası ve tadilatı sürecinde görev alan belediye çalışanlarının ihmallerde bulunduğunu tespit etti. Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlenirken mevzuata aykırı hareket ettikleri ifade ediliyor. Dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı C.T. ve İmar İşleri Müdürü M.H.’nin proje onaylamasına rağmen yapı ruhsatına izni verdikleri belirtildi.

İDDİANAMEDE BELİRTİLEN SANIKLAR

Dönemin belediye mimarları H.M.G, M.S, M.D ve H.Ç’nin yapı kullanma izin belgelerini düzenledikleri, mimar V. Ç.’nin yapı ruhsatını onayladığı bilgileri iddianamede yer aldı. Ayrıca, dönemin belediye başkan yardımcısı M.G. ve Harita Mühendisi Z.A.Ş’nin de yapı kullanma izin belgelerini düzenledikleri ifade edildi. İddianamede yer alan F. Y. ise bina temel vize işlemini kontrol etme görevini üstlenmiştir.

YARGILAMA SÜRECİ

İddianamede sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası alması talep edildi. Sanıkların yargılanması ise 19 Eylül 2025’te Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. Ayrıca kamu görevi yapan bireylerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne uymadıkları belirtilerek meslekten men edilmeleri de istendi. 6 Şubat 2023’teki depremlerde Fazilet Apartmanı A Blok’un yıkılması sonucunda 19 kişi hayatını kaybetmişti.