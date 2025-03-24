Kahramanmaraş Depreminde Alınamayan Halılar Bağışlandı

DEPREM SONRASI HALILAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce halılarını yıkamacıya bırakıp afetten sonra alamayan ihtiyaç sahiplerine halılar teslim edildi. Türkiye’yi derinden etkileyen, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve birçok şehrin yok olmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Şehirlerin yeniden inşası için süren çalışmaların yanı sıra bazen acı veren haberler de gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta halılarını yıkamaya veren birçok vatandaş, zor zamanlar sonrası halılarını alamadı.

YIKAMACIDAN AÇIKLAMA

Yıkamacılardan Zülfikar Çırak, deprem sonrası elinde kalan 150 halının sahiplerini 2 yıl boyunca bekledi. Halıların sahiplerinin büyük çoğunluğunun depremde yaşamını yitirmiş olabileceğini tahmin eden Çırak, sadece 50 halının sahibine ulaşabildi. Ulaşamadığı halılar için ise Çırak, artık sahipleri çıkmayınca bu halıları hayır amaçlı ihtiyaç sahiplerine vermeye başladı. Ramazan öncesinde halı temizliğinin önemine dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerinin halılarını ücretsiz yıkadıklarını ifade eden Zülfikar Çırak, “Kahramanmaraş deprem bölgesi şantiye alanı gibi adeta, bu yüzden evlere toz toprak girmesi halıları daha çok kirletiyor” şeklinde konuştu. Çırak sözlerine devam ederek, “Depremden sonra halılarımız vardı. Bir kısmını teslim ettik. Ulaşamadıklarımızı onların adına ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. 150 adet civarındaydı ve 50 adedine kadar sahiplerinin yakınlarına teslim ettik. Kalanlarını da ölenlerin hayrına ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettik” dedi.

RAMAZAN TELAŞI VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Ramazan yaklaşırken, afetin getirdiği zorluklar devam etmesine rağmen Zülfikar Çırak gibi birçok kişi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak destek olmaya çalışıyor. Halıların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, deprem sonrası dayanışma ruhunun güçlü bir göstergesi. Kahramanmaraş, yıkılan evlerin yerini doldurmak için çaba sarf ederken, yardımlaşma ve dayanışma her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.