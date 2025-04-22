Kahramanmaraş Edebiyat Günleri Başlıyor!

KAHRAMANMARAŞ’TA ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ DÜZENLENİYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği “5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” etkinliği, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından şair, yazar ve fikir insanlarını edebiyatseverlerle buluşturuyor. Şiir dinletileri, söyleşiler, atölye çalışmaları, paneller ve konferanslar gibi çeşitlilik sunan programda, Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del Val Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adewale-Gabriel, Hint şair Sonnet Mondal ve Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah gibi önemli isimler yer alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedi Güzel Adam ile bilinen şehrin “edebiyatın başkenti” olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin bu yönüyle her zaman gurur duyduk. Yedi Güzel Adam’ı içerisinde barındırmış, bundan sonra da bu kimliğini devam ettirmiş. Halen çok sayıda yazarımızı, şairimizi barındıran, manevi ruh dünyası çok geniş bir şehir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yıl 8 farklı dalda Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri düzenleyeceklerini belirten Görgel, sözlerine şöyle devam etti: “Artık ‘Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ geleneksel bir hal aldı. 5 yıldır yapıyoruz. Çok ilgi var. Özellikle gençlerin, edebiyata gönül verenlerin çok ciddi manada beklediği bir program. Nitelik anlamında da çok üst bir seviyeye taşındı. Bu sene çok daha önemli. Biz UNESCO’ya aday gösterilen şehirlerden bir tanesi olduk. İnşallah Fransa’da ülkemizi edebiyat alanında temsil etmiş olacağız.”

PANEL VE SÖYLEŞİLERLE DOLU BİR PROGRAM

Etkinlikler, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Edebiyat Konuşmaları” programıyla başlayacak. Yarın Mesder Buluşması’na ev sahipliği yapacak etkinlikte, 24 Nisan’da Sadık Yalsızuçanlar okurlarıyla buluşacak. Ayrıca, Kaan Murat Yanık, Ali Emre, Lauren Mendinueta ve Mustafa Akar’ın yer alacağı “Küresel Edebiyat Sistemine İtiraz Etmek” söyleşisi, Betül Nurata, Fernando Del Val Sanz, Naime Erkovan ve Necip Tosun’un katılacağı “İnsanın Anlam Arayışı ve Gerçeği Kurgulamak” isimli program 26 Nisan’da düzenlenecek.

Programın final günü olan 27 Nisan’da ise “Edebiyatın Değiştirici Gücü” üzerine Mukadder Gemici, Ömer Erdem, Mehmet Narlı ve Toyin Adewale-Gabriel konuşmalar yapacak. Aynı gün ayrıca “Yapay Zekanın Edebiyatı-Anlatı Tehlikeye Düşüyor mu?” başlıklı söyleşide Güray Süngü, Sonnet Mondal, Sadık Yalsızuçanlar ve Aykut Ertuğrul bir araya gelecek. Ayrıca “Filistin Direnişinde Edebiyatın Yeri” programında da Peren Birsaygılı Mut, Cengiz Tomar ve İbrahim Nasrallah söz alacak.

KAPANIŞ PROGRAMI VE ÖDÜL TÖRENİ

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen’in üstleneceği gecede, Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulacak. Etkinlikte, İncesaz grubu da sahne alacak. Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak için “kahramanmaras.bel.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.