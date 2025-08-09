Kahramanmaraş Fuarı’nda Kadın Ürünleri Sergileniyor

KADINLARIN EMEĞİ SERGİLENİYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda, belediye kurslarında eğitim alan kadınların ürettiği el emeği ürünler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile kadın kooperatiflerinin yer aldığı stantlarda, yıl boyunca düzenlenen kurslarda üretilen yöresel dokuma, el işçiliği, sim sırma, mefruşat, ahşap boyama ve çeşitli geleneksel ürünler sergileniyor. Kadınlar, eserlerinin tanıtımını yapmanın yanı sıra satışını gerçekleştirerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Proje Sorumlusu Ayşe Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara katılımın kadınlar açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Yıl boyunca düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınların el emeği ürünlerini fuarda sergilediklerini belirten Deniz, “Ayrıca kadınlarımız burada ürünlerinin satışını yaparak gelir elde ediyorlar. Standımıza gösterilen ilgiden memnunuz. Ziyaretçiler ürünleri beğeniyor, bu da kadınlarımızı motive ediyor.” şeklinde konuştu.

GELENEKSEL AĞUSTOS FUARI’NIN ROLÜ

Geleneksel Ağustos Fuarı, yöresel lezzetlerin, el sanatlarının ve çeşitli etkinliklerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu organizasyon, kadınların yeteneklerini sergileyebileceği ve ailelerinin ekonomik durumuna katkı sağlayabileceği önemli bir platform oluşturuyor.