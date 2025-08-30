Haberler

Kahramanmaraş Fuarı’nda Türkmen Konser Verdi

Fuar Kapsamında Unutulmaz Bir Konser

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 30’uncu gününde sevilen sanatçı Gökhan Türkmen sahne aldı. Khanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlenen konserde, Türkmen binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Hayranlarla Dolu Bir Gece

Konser boyunca, sanatçı Gökhan Türkmen, herkesin kalbinde yer eden şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Konser anında, katılımcılar telefon ışıklarını açarak, sanatçının şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Fuar Finali İçin Hazırlıklar Tamam

Fuar, yarın akşam Büyükşehir Bandosu ve Grup Sıra konseriyle büyük bir final yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik de katılımcılar için keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.