Kahramanmaraş Fuarında Buray Konser Verdi

ULUSLARARASI GELENEKSEL AĞUSTOS FUARI’NDA MUHTEŞEM PERFORMANS
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 22’nci gününde ünlü şarkıcı Buray sahne aldı. Buray, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde gerçekleşen konserde hayranlarıyla bir araya gelerek, popüler şarkılarını seslendirdi.
ŞARKILARLA COŞKULU ANLAR
Buray, performansıyla katılımcılardan büyük beğeni topladı. Hayranları, telefonda ışıkları açarak şarkılara eşlik etti. Fuar etkinlikleri süresince bu akşam sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.