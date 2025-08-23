Haberler

Kahramanmaraş Fuarında Buray Konser Verdi

ULUSLARARASI GELENEKSEL AĞUSTOS FUARI’NDA MUHTEŞEM PERFORMANS

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 22’nci gününde ünlü şarkıcı Buray sahne aldı. Buray, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde gerçekleşen konserde hayranlarıyla bir araya gelerek, popüler şarkılarını seslendirdi.

ŞARKILARLA COŞKULU ANLAR

Buray, performansıyla katılımcılardan büyük beğeni topladı. Hayranları, telefonda ışıkları açarak şarkılara eşlik etti. Fuar etkinlikleri süresince bu akşam sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

