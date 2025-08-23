Haberler

Kahramanmaraş Fuarında Ceceli Konseri Gerçekleşti

KONSERDE YOĞUN İLGİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 23. gününde ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sahne aldı. Fuar Merkezi’nde gerçekleşen konser sırasında Ceceli, birçok sevilen parçasını müzikseverlerle buluşturdu. Kahramanmaraşlı hayranların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hayranları da şarkıcının performansına eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

AİLE YILI TEMASIYLA DÜZENLENİYOR

Ceceli, konser sonunda katılımcılara teşekkür ederek etkinliğin keyifli geçtiğini belirtti. Aile Yılı kapsamında “Ailecek Fuardayız” temasıyla organize edilen bu fuar, 31 Ağustos’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Fuarda, konserler yanında alışveriş stantları, deneyim atölyeleri ve yöresel lezzetlerin tadılabileceği sergiler de yer alıyor.

