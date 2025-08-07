Kahramanmaraş Fuarında Etkinlikler Devam Ediyor

ULUSLARARASI GELENEKSEL AĞUSTOS FUARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birçok etkinlikle devam ediyor. Fuarın yedinci gününde, ünlü sanatçı Bayhan, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya geldi. Konserde, dinleyicilerin sevdiği şarkıları seslendiren sanatçı, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

GELİYOR: MURAT KEKİLLİ

Fuarın ilerleyen günlerinde, şarkıcı Murat Kekilli de sahne alacak. Yarın akşam gerçekleşecek olan performansı merakla bekleniyor. Etkinlikler, katılımcılara müzik dolu anlar sunmaya devam ediyor.