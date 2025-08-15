Kahramanmaraş Fuarında Mehmet Erdem Konseri

MEHMET ERDEM KONSERİ FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 15’inci gününde ünlü sanatçı Mehmet Erdem sahne aldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen konser etkinliğinde Erdem, dinleyicilere “Acıyı sevmek olur mu?”, “Sensiz Ben Olamam” gibi sevilen parçalarının da bulunduğu birçok eser sundu.

SANATÇIYA BÜYÜK DESTEK

Konser boyunca Mehmet Erdem’in şarkılarına katılımcılar coşkuyla eşlik etti. Sanatçının performansı, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlarla karşılandı. Erdem’in sahne performansı, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

GELECEK ETKİNLİKLER

Fuarda yarın akşam İkilem Müzik Grubu sahne alacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek diğer etkinlikler de katılımcılara eğlenceli bir atmosfer sunmayı hedefliyor.